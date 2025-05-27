Arda Turan, Shakhtar Donetsk’in başında

DHA

Teknik direktörlük kariyerine yeni bir sayfa açan Arda Turan, Ukrayna'nın köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

YURT DIŞINDAKİ İLK HOCALIK DENEYİMİ

Eyüpspor ile olan sözleşmesi kısa süre önce sona eren ve Antalyaspor maçı sonrası görevine veda eden genç çalıştırıcının yeni adresi belli oldu. 38 yaşındaki teknik adam, Shakhtar Donetsk ile 2027 yazına kadar sürecek bir anlaşmaya vararak yurt dışındaki ilk teknik direktörlük deneyimine adım attı.

ARDA TURAN'A "HOŞ GELDİN" MESAJI

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Hoş geldin Arda Turan” başlığıyla duyurulan gelişmede, “38 yaşındaki Türk teknik direktör ile 2027 yılı yazına kadar geçerli bir sözleşme imzalanmıştır. Arda Turan, Shakhtar Donetsk tarihindeki 39. teknik direktör olarak görev alacak” ifadelerine yer verildi.

Turan’ın bu hamlesi, hem kariyeri açısından önemli bir uluslararası adım olarak görülürken, Shakhtar’ın da genç ve dinamik bir vizyonla yola devam edeceğinin sinyallerini veriyor.