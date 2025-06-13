Arda Turan'dan transfer sözleri!

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Teknik direktör Arda Turan, Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in yeni teknik direktörü olmuştu.

Genç teknik adam, Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Eyüpspor'dan ayrılan ve kariyerinde yeni bir sayfa açan Turan, kulüp sitesine açıklamalarda bulundu.

"DAHA FAZLA ÇALIŞTIM"

Shakhtar ile anlaşmadan önce kulübü incelediğini dile getiren Arda Turan, şunları dedi:

Kulübü düşündüğünüzden çok daha fazla inceledim. Birincisi, Shakhtar hakkında konuştuğunuzda, bunun büyük bir kulüp olduğunu biliyorsunuz, ancak daha derine indiğinizde ve gerçeği gördüğünüzde, ve gerçek şu ki bunlar iyi oyuncular, iyi bir kulüp, iyi bir organizasyon. Evet, düşünceler ile gördükleriniz arasında büyük bir fark var. Ve büyük bir potansiyel, harika bir organizasyon ve harika oyuncular olduğunu gördüm, bu da beni Shakhtar'a getirdi ve düşündüğünüzden daha fazla çalıştım.

"HÜCUM FUTBOLU OYNAYACAĞIZ"

Oyun anlayışına değinen genç teknik adam, şu şekilde konuştu:

Shakhtar'da hücum futbolu oynayacağız. Ama daha önemlisi: iki ana hedef var. Takım hedefi ve bireysel hedef. Bireysel hedefler olur ama takım hedefi önceliklidir. Takım hedefi yükselirse bireysel başarı da gelir. Herkes farklıdır ama takım bir araya geldiğinde başarı gelir. Kevin gibi ligin en iyi oyuncusu bile savunmaya yardım ediyorsa, bu takım için enerji sağlar. Her oyuncudan bunu isteyeceğim.

"DURUMU ÇALIŞMALARDA GÖRECEĞİZ"

"Türkiye'den transfer yapacak mısınız?" sorusuna Arda Turan, şu yanıtı verdi: