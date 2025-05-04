Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor

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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, başarılı bir sezon geçiriyor.

Turan ile ilgili son olarak dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre Arda Turan yurt dışına adım atmaya hazırlanıyor...

ARDA, LONDRA'DA GÖRÜŞTÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Shaktar Donetsk yetkilileri, Londra'da Arda Turan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Tarafların anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

EYÜPSPOR'DA NE YAPTI?

Eyüpspor ile toplam 80 maça çıkan genç hoca; 44 galibiyet, 22 yenilgi ve 14 beraberlik alarak maç başına 1.83 puan ortalaması yakaladı.