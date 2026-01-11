Arsenal, FA Cup’ta Portsmouth engelini rahat geçti

- Arsenal, FA Cup üçüncü turunda Portsmouth’u 4-1 yendi.
- Portsmouth, Colby Bishop ile öne geçti ancak Arsenal, Andre Dozzell'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı.
- Gabriel Martinelli yaptığı hat trick ile galibiyeti getirdi.
İngiltere FA Cup üçüncü tur maçında Arsenal, Championship ekibi Portsmouth'a konuk oldu.
Fratton Park'ta oynanan maçı konuk ekip 4-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.
Portsmouth 3. dakikada Colby Bishop ile öne geçti.
Arsenal 8. dakikada Andre Dozzell (kendi kalesine) ile eşitliği yakaladı.
MARTİNELLİ'DEN HATRİCK
Londra ekibinde Gabriel Martinelli maça damga vurdu.
25, 51 ve 72. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.