Asen Albayrak'ın VAR konuşmaları yayınlandı: Çok basit gördüm

Süper Lig'de 26. hafta oynanan maçların VAR kayıtları yayınlandı.

Bu kapsamda merak edilenlerden biri ilk kez Süper Lig'de maç yöneten kadın hakemimiz Asen Albayrak'ın performansıydı.

Ve Göztepe - Alanyaspor maçıyla ilk maçını yöneten Asen Albayrak'ın VAR konuşmaları paylaşıldı.

İLK MAÇINDA VERDİĞİ KARARLA GÜNDEM OLDU

Göztepe'nin attığı gol sonrası VAR, pozisyon öncesinde potansiyel bir faul ihtimali nedeniyle Albayrak'ı incelemeye davet etti.

Monitöre giden hakem, pozisyonu farklı açılardan izledi.

İŞTE O VAR KONUŞMASI...

VAR ile hakem arasındaki diyalogda şu ifadeler yer aldı:

VAR: Gol öncesi potansiyel bir faul nedeniyle seni sahada incelemeye davet ediyorum.

Hakem: Geldim, ekran başındayım.

VAR: Aşağı odaklan, aşağı odaklan.

Hakem: Evet, aşağı bakıyorum.

VAR: Tamam, izliyorsun bak şimdi.

Hakem: Normal adımlarken görüyorum ama abi.

VAR: Diğer açıyı da vereyim.

Hakem: Abi kararımda kalıyorum, bilgin olsun. Tamam, çok basit gördüm.

'ÇOK BASİT' DEDİ, GOLÜ VERDİ

Pozisyonu inceleyen Asen Albayrak, VAR'ın uyarısına rağmen "çok basit" değerlendirmesinde bulunarak sahadaki kararını değiştirmedi ve golü geçerli saydı.

Bu tutum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.