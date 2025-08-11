Aslan temasını sildi! Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle

Son dönemde ismi Fenerbahçe ile sık sık anılan ve sarı-lacivertlilere imza atacağı konuşulan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

Son olarak Okan Buruk ile Instagram'dan karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkan Kerem, yeni bir harekete daha imza attı.

Kariyerini Portekiz ekibi Benfica'da sürdüren yıldız isim, Discord uygulamasındaki aslan temalı profilini kaldırdı.

BENFICA KARARSIZ

Lizbon ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay verdi.

Sarı-lacivertli ekip Kerem için Benfica'ya 25 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır.

Portekiz ekibi de bu teklife cazip baksa da son kararını vermedi.

BENFICA FORMASIYLA 16 GOL VE 13 ASİST

Geride kalan 2024-2025 sezonunun başında Galatasaray'da Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 54 maçta forma giydi.

Bu maçlarda 16 gol kaydeden ve 13 asist yapan 26 yaşındaki futbolcu, 29 gole direkt olarak katkı sağladı.