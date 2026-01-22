Abone ol: Google News

Aston Villa mücadelesi öncesi Fenerbahçe taraftarlarından skor tahmini

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı Aston Villa karşılaşması öncesi sarı-lacivertli taraftarlara skor tahminlerini sorduk. İşte aldığımız yanıtlar...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 18:04
Aston Villa mücadelesi öncesi Fenerbahçe taraftarlarından skor tahmini
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile Kadıköy'de karşılaşacak.
  • Maç öncesi taraftarlara skor tahmini soruldu.
  • Heyecanlı taraftarlar, farklı skor tahminleri dile getirdi.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında İngiltere Premier League’in iddialı ekiplerinden Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele, saat 20.45’te Kadıköy’de oynanacak.

Karşılaşma öncesi biz de ESH Spor olarak Kadıköy'de yerimizi aldık ve mikrofonumuzu taraftarlara uzattık.

SÖZ FENERBAHÇELİLERDE...

Sarı-lacivertli taraftarlara "Fenerbahçe-Aston Villa mücadelesi sizce kaç kaç biter?" sorusunu yönelttik.

İşte aldığımız yanıtlar sizlerle...

Eshspor Haberleri