Atiba, performansıyla yine alkış topladı

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı mücadelede 36 yaşındaki Atiba Hutchinson, istatistiklere göre birçok takım arkadaşını geride bıraktı.

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Antalyaspor'la karşılaşan Beşiktaş, 2-1 mağlup olmuştu.

Siyah-beyazlı takımın performansının eleştirildiği bu mücadelenin ardından takdir toplayan isim ise yine takımın en yaşlı ismi Atiba Hutchinson oldu.

36 yaşındaki futbolcu, zorlu mücadeledeki rakamlara bakıldığında takım arkadaşlarına birçok alanda üstünlük sağlayarak tecrübesini bir kez daha gözler önüne serdi.

67 PASTA YÜZDE 91 İSABET

90 kez topla buluşan Atiba, bu alanda Elneny ve Vitor Ruiz'den sonra en iyi üçüncü futbolcu oldu.

Denediği 67 pasta yüzde 91'lik isabet sağlayan Kanadalı futbolcu, 4 de şut pası vererek Kartal'a üretkenlik anlamında da en fazla katkıyı veren isimlerden biri oldu.

14 ikili mücadelenin 10'unu kazanan Atiba, takım arkadaşlarını bu kulvarda da geride bıraktı ve zirveye çıktı.