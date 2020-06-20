Atiba, teknik ekibe katılacak

Beşiktaş'ın 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu Atiba Hurchinson'un, 1 sene daha futbol oynadıktan sonra siyah-beyazlı kulüpte teknik ekibe katılacağı öğrenildi.

2013 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson, ilerleyen yaşına karşında sahada sergilediği performansla hem siyah-beyazlı taraftarlar hem de futbol camiası tarafından beğeni kazanmaya devam ediyor.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, Kartal'ın geleceği adına da önemli adımlarda bulunan Beşiktaş yönetimi, bu kez Atiba Hutchinson hakkında bir karar aldı.

YÖNETİM, TEKNİK EKİBE KATILMASINI İSTİYOR

37 yaşındaki futbolcunun, kariyerine nokta koymasının ardında da siyah-beyazlı kulüpte devam etmesini isteyen yönetim, Kanadalı futbolcunun 1 yıl daha Beşiktaş formasını terletmesinin ardından teknik ekipte görev almasını istiyor.

SERGEN HOCA'DAN ONAY ÇIKTI

Ortacizgi.com'un haberine göre; bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın ile fikir alışverişinde bulunan siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli hocadan da olumlu dönüş aldı.

7 yıldır Beşiktaş formasını terleten Atiba Hutchinson'ın, futbol hayatına nokta koymasının ardından Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.