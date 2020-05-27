TFF, küme düşmeyi kaldırmayacak TFF'nin, Süper Lig'de 7 kulübün "küme düşme kalksın" isteğini reddedeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig'le ilgili Kulüpler Birliği ile bir toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, görüşmenin ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Özdemir, Süper Lig ekiplerinden 7 takımın bu sezon için küme düşmenin kalkmasını istediğini belirtmişti.

ÖNERİ REDDEDİLDİ

Konuya köşe yazısında değinen spor yazarı Atilla Gökçe ise, TFF'nin bu isteği reddedeceğini belirtti.

Gökçe, ''Türkiye Futbol Federasyonu, geçen hafta 7 kulübün 'küme düşme kaldırılsın' çağrısına yanıt verecek. Hemen söyleyelim: Bu karar, hiçbir sürprize yer bırakmayacak şekilde bellidir. 7 kulübün başvurusuna karşı TFF Yönetim Kurulu'nun oy birliğiyle 'hayır' kararı vermesi bekleniyor. Puan cetvelinin alt sırasındaki 7 kulüp, başarısızlıklarını, yanlışlarını, ihmallerini, yapısal sorunlarını bir yana iterek bir anlamda statünün yok sayılmasını istediler. O günkü toplantıda Özdemir doğrudan karşı çıkarak müzakere yollarını da kapayabilir, 7 kulübe 'vıdı vıdı' yapma şansı verebilirdi. Medyamız da konu kıtlığından bu olayı evire çevire işler ve gündemi geçiştirirdi.'' ifadelerini kullandı.

''KÜME DÜŞME KALKSIN'' DİYEN 7 KULÜP

Küme düşmenin kalkmasını isteyen kulüplerin ise Süper Lig'de son 7 sırada bulunan takımlar olduğu öğrenilmişti.

7 kulübün listesi şu şekilde:

- Gençlerbirliği

- Kasımpaşa

- Konyaspor

- Yeni Malatya

- Rizespor

- Ankaragücü

- Kayserispor

Süper Lig'de küme düşmenin kalkmasını isteyen takımlar



