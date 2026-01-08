August Priske'den Beşiktaş açıklaması: Çok büyük bir kulüp

Süper Lig’de ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, birden fazla bölgeye takviye planlıyor.

Siyah-beyazlı takımın hücum hattına yapacağı takviye için listesindeki isimler arasında Djurgarden forması giyen August Priske de yer alıyor.

"BEŞİKTAŞ BÜYÜK KULÜP"

İsveç Ligi takımlarından Djurgarden’in yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki antrenmanı öncesinde konuşan 21 yaşındaki forvet, Fotbollskanalen’e yaptığı açıklamada, “Beşiktaş çok büyük bir kulüp ama bu konuda özel bir yorumum yok.” dedi.

"İSTENİLDİĞİMİ BİLMEK GÜZEL"

Priske sözlerine şöyle devam etti:

"Bir kulübe gittiğimde, orada zaten bir istenildiğimi bilmek güzel. Güzel ama beni çok fazla etkileyen bir şey değil. Üzerinde düşündüğüm bir şey değil."

"ÇOK FAZLA YORUM GELDİ"

Beşiktaş taraftarlarının sosyal medya hesabındaki paylaşımlara yaptığı yorumlarla ilgili genç forvet, “Instagram'da son zamanlarda çok fazla şey oldu. Çok fazla yorum geldi. Yorum bölümüm de şu anda çok fazla mesaj var. Durum böyle.” açıklamasında bulundu.

"KESİN BİR ŞEY SÖYLEMEK ZOR"

Priske sözlerini şöyle tamamladı: