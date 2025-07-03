Victor Osimhen'de belirsizlik sürüyor: Avrupa'nın devleri neden bu yarışta değil?

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonda fırtına gibi esen Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili bilmece sürüyor.

Öyle ki Galatasaray ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Osimhen için tekliflerini sunmuştu.

Ancak Osimhen, Al Hilal'den gelen teklifleri reddederken, Galatasaray'dan süre istemeye devam etti.

BİTMEK BİLMEYEN OSIMHEN BİLMECESİ...

Adeta bir bilmeceye dönen transfer Galatasaray'ın diğer oyunculara yönelmesinde elini kolunu bağlıyor.

Osimhen'in henüz karar vermemiş olması yavaş yavaş kendisini isteyen kulüplerin ve Napoli'nin sabrını taşırırken Nijeryalı golcüyle ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme alındı.

NİJERYALI GOLCÜNÜN SERÜVENİNE GELİN BİR DE BÖYLE BAKALIM

Goal.com'dan Mark Doyle, Osimhen’in serüvenini kaleme aldı...

İşte o analiz...

"26 yaşındaki Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen, bu sezon 25’inci şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray’da 41 maça çıktı, 37 kez ağları havalandırdı.

Normalde böylesine başarılı bir performansın karşılığı belli: Avrupa’nın devleri, Osimhen’i havada kapmak için yarışa tutuşur.

Fakat bonservisi İtalyan ekip Napoli’de bulunan Osimhen’e tek elle tutulur teklif, Suudi Arabistan takımı Al-Hilal’den geldi. Osimhen bu teklife burun kıvırdı.

NE OLDU DA OSIMHEN ORTADA KALAKALDI?

Peki ne oldu da Osimhen en azından şimdilik ortada kalakaldı? Ve ne oldu da Premier Lig’de oynamayı hayal eden ‘müstakbel dünya yıldızı’nın elinde Suudi Arabistan’a göçmekten başka seçenek görünmüyor?

Napoli, 2023 yazında oyuncusu Osimhen’in artık takımdan gitmek istediğini biliyordu. Bu yüzden iki taraf için de karlı (kazan-kazan) bir anlaşma önerdi: Osimhen sözleşmesini 2026’ya kadar uzatacaktı, ama aslında 2024’te 120 milyon euroluk (yaklaşık 5,6 milyar lira) serbest kalma bedelini karşılayacak bir kulübe transfer olacaktı.

Hatta Osimhen 23 Ocak’ta ”Kararım net” diyerek bir sonraki adımının ne olacağını açıklamıştı: ”İnsanların yüzde 60’ı benim Premier Lig’e gideceğimi konuşuyor. Ama ben sezonu Napoli’de tamamlamak istiyorum.”

DÜNYA DEVLERİNE TRANSFERİ OLMADI

Ne var ki üç gün sonra Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen’in 2023-24 sezonunda takımdan ayrılabileceğini söyledi. Aynı zamanda bir film yapımcısı olan başkan, Nijeryalı santraforun ‘Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG) veya bir Premier Lig takımına’ gidebileceğini belirtti.

Gelgelelim geçen yılın transfer rüzgarları Napoli ve Osimhen için tersten esti: Madrid yıldız oyuncu Kylian Mbappe’yi renklerine bağlayınca transfer yarışını bıraktı, PSG teknik direktörü Luis Enrique aniden 9 numara transferinden vazgeçti, Barcelona ise kanat oyuncusu istediği için Osimhen’e sırt çevirdi.

Aslında Napoli ve Osimhen’e ters esen rüzgar transfer sezonunun sonunda Premier Lig’in kapısını aralamıştı. Üstelik Chelsea sıkı bir golcü arıyordu. Osimhen’e iyi bir teklif yaptılar ama, yıldız oyuncu ücreti yeterli bulmadı.

ARAPLAR YARIŞA DAHİL OLDU

Bu sırada transfer yarışına Al-Ahli de katıldı. 2024 yaz transfer dönemi bitmek üzereydi. İddialara göre Osimhen Al-Ahli’den gelen ‘devasa’ teklifi kabul etmişti ama Napoli son dakikada istediği fiyatı yükselterek anlaşmaya çomak soktu. Osimhen’in canı sıkılmıştı.

Artık ne Osimhen Napoli’yi istiyordu, ne Napoli Osimhen’i. Böylesine sevimsiz koşullarda en iyi seçenek Galatasaray’da bir sezon kiralık oynamak gibi görünüyordu.

Üstelik manşetler hazırdı: Galatasaray’ın flaş transferi Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Rizespor karşısında çıktı.

Osimhen’in Galatasaray’daki kiralık dönemi pazartesi sona erdi. Oyuncunun akıbetiyse hala belirsiz. Özetle: Türkiye’nin parası yetmiyor, İtalya’da istenmiyor.

NAPOLI'YE DÖNMEK ZORUNDA

Yine de zorunlu sağlık kontrolünden geçmek için iki hafta içinde Napoli’ye dönmek zorunda. Nihayetinde bu, garip bir ziyaret olacak.

Osimhen’in Galatasaray’la yaptığı anlaşmada daha önce 120 milyon euro olan serbest kalma bedeli 75 milyon euroya (yaklaşık 3,5 milyar liraya) düşürüldü.

Napoli oyuncuyu daha kolay elden çıkarabilmek için bu indirimi yaptıysa da, hala ciddi bir teklif gelmemesine şaşkın. Üstelik herkesin Osimhen’i göklere çıkardığı bir dönemde...

Dolayısıyla Galatasaray’a dönme ihtimali hala sürüyor, tabii bu senaryoda Napoli’nin ciddi mali tavizler vermesi gerekebilir.

BEKLE-GÖR TAKTİĞİ İZLİYOR

Piyasa gözlemcilerine göre hem Osimhen hem de bazı Avrupa kulüpleri ‘bekle-gör’ taktiğini izliyor. Bonservis bedelinin yüksekliği ve Osimhen’in kendi değerini fazla yüksek tutması nedeniyle en olası senaryo hala Suudi Arabistan gibi görünüyor.

Yine de Osimhen Al-Hilal teklifini reddederek farklı seçeneklere göz kırptı. Üstelik yurtdışına transferi kolaylaştıran serbest kalma maddesi 15 Temmuz’da sona eriyor.

O tarihten sonra Napoli, oyuncunun maaş yükünden kurtulmak için daha düşük bir bedeli kabul etmek zorunda kalabilir. Bu da Osimhen’i Avrupa’nın güçlü kulüpleri için daha cazip hale getirebilir.

Kaldı ki Osimhen kariyerinin zirve yıllarını boşa harcamak istemiyor, orası kesin."