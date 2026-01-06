Abone ol: Google News

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.

Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 20:12
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi
  • Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi.
  • Bu buluşmanın fotoğrafını Yaz Yıldırım sosyal medyada paylaştı.
  • Fenerbahçeli taraftarlar paylaşıma büyük ilgi gösterdi.

Fenerbahçe'de taraftarları duygulandıran bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman ile bir araya geldi.

BİR ARAYA GELDİLER

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın bir araya geldiği kareyi Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

