Aziz Yıldırım'dan 3 Temmuz açıklaması

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz 2011'de başlatılan şike kumpasının 14. yıl dönümünde camiaya seslendi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada FETÖ'nün halen tehdit oluşturduğunu ve 3 Temmuz'un bitmediğini söyledi.

"14 YIL ÖNCE GERİ ADIM ATTILAR"

Yıldırım, 3 Temmuz'un yalnızca Fenerbahçe'yi değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan bir planın parçası olduğunu ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

FETÖ'nün Sarı Lacivert Duvar'a çarpmasının ve geri adım atmak zorunda kalmasının üzerinden tam 14 yıl geçti.

"BİZE İNANAN CAMİAMIZLA DİMDİK DURDUK"

Tutuklandıkları dönemde Fenerbahçe taraftarının kendilerine büyük destek verdiğini vurgulayan Yıldırım, şunları dedi:

Babalar Günü'nde, yılbaşında, bayramlarda en anlamlı kutlamaları cezaevinde yaşadık. Biz masumduk, camiamız da buna yürekten inanıyordu.

"FETÖ TEHDİDİ HALA SÜRÜYOR"

Mesajında güncel tehlikelere de dikkat çeken Yıldırım, şu sözleri sarf etti:

FETÖ bugün de farklı kılıklarda her kurumda faaliyet gösteriyor. 3 Temmuz'un üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen hala güçlü kalabilmeleri düşündürücü.

"RÖVANŞ ALMAK İSTİYORLAR"

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

3 Temmuz bitmedi. Rövanş almanın peşindeler. Bu tehlikeyi görüyorum ve camiamızı uyarıyorum. O yapıya bulaşmış olanları hiçbir şey olmamış gibi aramıza alma lüksümüz yoktur.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Mesajının sonunda taraftarlara teşekkür eden Aziz Yıldırım, şu açıklamayı yaptı: