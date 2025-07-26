Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasında Jose Mourinho polemiği

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un karşılıklı konuşmaları gündem oldu.

Aziz Yıldırım'ın ardından yeniden kürsüye çıkan Başkan Ali Koç, hakkında çeşitli iddialar atıldığını söyledi.

"BANA NİYE DERNEĞE GİTTİN, BATIN DEDİNİZ?"

Başkan Koç, "Yok ben Mourinho ile gecelere akıyormuşum. Adam içki bile içmiyor. Dünyanın en sıkıcı insanı. Bana 'Niye derneğe gittin, bastın?' dediniz. 'Yalancı, aşağılık korkak adam' dediğiniz adam yanınızda oturuyor. Bu nasıl şey!" dedi.

Koç'un sözleri üzerine cevap veren Aziz Yıldırım'dan zehir zemberek ifadeler geldi.

Yıldırım'ın özellikle Mourinho'yla ilgili sözler dikkatlerden kaçmadı.

"MOURINHO İLE İLGİLİ BANA SÖYLEDİĞİNİ SÖYLERSEM ÇOK AYIP OLUR"

Yıldırım şu ifadeleri kullandı: