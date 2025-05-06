Aziz Yıldırım'ın damadından seçim hamlesi

Süper Lig'de 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0'lık skorla yenilen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını neredeyse bitirdi.
Hal böyle olunca sarı-lacivertli yönetimine yönelik baskı giderek arttı.
Başkan Ali Koç ve yönetim eleştirilerin hedefinde yer alırken kongre sesleri her geçen gün yükseliyor.
İSTİFA SESLERİ BİTMEK BİLMİYOR
Öyle ki neredeyse her müsabakada Başkan Koç'a yönelik istifa tezahüratları yapılıyor.
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul için Divan Kurulu üyelerinin imza kampanyası başlattığı şu günlerde adaylar şekillenirken sürpriz bir çıkış da Aziz Yıldırım'ın damadından geldi.
AZİZ YILDIRIM'IN DAMADINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Fenerbahçe'de efsane başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken damadı Murat Gordi'den sürpriz bir paylaşım geldi.
Gordi X hesabından yaptığı paylaşımda kongre çağrısı yaptı:
"İstifa diye çağırdığınızda 'boş yapmayın icraat yapın diyorlar.' Doğru da diyorlar. 'Sevgi eylem gerektirir' mottosuyla Kongre üyelik kimliği taşıyan, değişim isteyen herkes notere gidip imzasını versin ve Fenerbahçe Divan Başkanlığı'na teslim etsin..."
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