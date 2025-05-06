Aziz Yıldırım'ın damadından seçim hamlesi

Haber Merkezi

Süper Lig'de 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0'lık skorla yenilen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını neredeyse bitirdi.

Hal böyle olunca sarı-lacivertli yönetimine yönelik baskı giderek arttı.

Başkan Ali Koç ve yönetim eleştirilerin hedefinde yer alırken kongre sesleri her geçen gün yükseliyor.

İSTİFA SESLERİ BİTMEK BİLMİYOR

Öyle ki neredeyse her müsabakada Başkan Koç'a yönelik istifa tezahüratları yapılıyor.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul için Divan Kurulu üyelerinin imza kampanyası başlattığı şu günlerde adaylar şekillenirken sürpriz bir çıkış da Aziz Yıldırım'ın damadından geldi.

AZİZ YILDIRIM'IN DAMADINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'de efsane başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken damadı Murat Gordi'den sürpriz bir paylaşım geldi.

Gordi X hesabından yaptığı paylaşımda kongre çağrısı yaptı: