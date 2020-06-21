Babayaro: Askerlikten korktum, Beşiktaş'a gitmedim

Chelsea'li eski futbolcusu Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro, 1996'da Beşiktaş'tan teklif aldığını ancak Türk vatandaşlığına geçmesi gerektiği için transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Bir dönem Chelsea forması giyen eski futbolcu Celestine Babayaro'nın ağabeyi eski futbolcu Emmanuel Babayaro, ülkesi Nijerya'da bir televizyon programına konuk oldu.

1996 yılında gittiği Olimpiyat Oyunları'nın ardından kendisiyle Beşiktaş'ın ilgilendiğini dile getiren Babayaro, siyah-beyazlılarla ilgili anısını anlattı.

''AMOKACHİ, BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜK BİR KULÜP OLDUĞUNU SÖYLEDİ''

Amokachi'nin kendisine Beşiktaş'ı anlattığını ve gelmesini söylediğini de belirten Nijeryalı eski kaleci, "1996'da Atlanta Olimpiyat Oyunları'na gittim. Olimpiyat takımının kalecisiydim. Harika bir turnuva çıkardık ve altın madalya aldık. Tüm dünya orada Nijerya'yı tanıdı. Olimpiyatlar'dan sonra Beşiktaş'tan bana deneme teklifi geldi. Daniel Amokachi Beşiktaş'taydı. Bana Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Denemelere katıldım ve her şey iyi geçti.'' ifadelerini kullandı.

''ASKERLİKTEN KORKTUM, BEŞİKTAŞ'A GİTMEDİM''

Transferin yabancı sınırı engeline takıldığını ve siyah-beyazlıları dahil olması için Türk vatandaşlığına geçmesi gerektiğini belirten Babayaro, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Türkiye'de yabancı sınırı vardı. 3 yabancıya müsaade ediyorlardı ve hakları doluydu. Bana Türk vatandaşlığına geçme teklifi yaptılar. Beni ancak bu şekilde transfer edebileceklerini söylediler. Sonra öğrendim ki, Türk vatandaşlığına geçersem askere de gitmek zorundaymışım. Çok korktum ve vatandaşlığa geçme teklifini kabul etmedim. Silahlardan ve askerlikten hoşlanan biri değilim."