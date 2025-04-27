Badou N'Diaye, kendisine gelen küfürlü mesajları ifşa etti

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Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi takımın maçtaki tek golünü 13. dakikada Alexandru Maxim atarken, konuk takıma galibiyeti getiren golleri; 68. dakikada Anderson Talisca (P), 69. dakikada Edin Dzeko ve 72. dakikada Fred kaydetti.

İRFAN CAN, N'DIAYE'Yİ HEDEF ALDI

Sarı-lacivertli takımın kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın karşılaşmanın ardından ev sahibi ekibin oyuncusu Badou N'Diaye hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu.

İrfan Can, Gaziantep FK'nın orta saha oyuncusunun maçı sırasında kendine dirsek attığını belirterek "N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun!" ifadelerini kullanmıştı.

CEVAP GELDİ

Sarı-lacivertli kalecinin bu tepkisine N'Diaye'den yanıt geldi.

Maç sonunda GZT'ye konuşan Senegalli futbolcu, "İrfan Can ile aranızda ne oldu?" sorusu üzerine "İrfan Can? Hiçbir şey olmadı. Hayır, ben asla öyle bir şey yapmam. Bence bu sadece küçük bir komediydi. Ben asla böyle bir şey yapmam." diye konuştu.

KÜFÜRLERİ PAYLAŞTI

Öte yandan 34 yaşındaki futbolcu, kendisine sosyal medya üzerinden edilen küfürleri Instagram hesabından paylaştı.

Atılan mesajlarda N'Diaye'ye yönelik ırkçı söylemlerin bulunması dikkat çekti.