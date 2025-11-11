Bahis skandalında tek yabancı futbolcu Alassane Ndao oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolunda patlak veren bahis skandalında soruşturma sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 27'si Süper Lig'den olmak üzere toplam 1024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

İSMİ AÇIKLANANLAR ARASINDAKİ TEK YABANCI OYUNCU

TFF'nin açıkladığı futbolcular listesinde bahis oynadığı belirtilen tek yabancı futbolcu, Süper Lig ekibi Konyaspor'da forma giyen Alassane Ndao oldu.

Ndao, geçtiğimiz günlerde Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olmuştu.

EN FAZLA GELİR VERGİSİ ÖDEYEN İSİMLERDENDİ

Yine Ndao'nun bahis oynanan sitelere nasıl kayıt olduğu ve bahis oynadığı futbolseverler tarafından merak edildi.

Bu sezon takımıyla 11 maça çıkan Ndao, takımı adına bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.