Bahisten tutuklanmıştı: Alassane Ndao’nun eşi, serbest kalması için kampanya başlattı Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Senegalli futbolcu Alassane Ndao’nun eşi, serbest kalması için ülkesinde ve sosyal medya üzerinden “Free Ndao” kampanyası başlattı...