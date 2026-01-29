Bahisten tutuklanmıştı: Alassane Ndao’nun eşi, serbest kalması için kampanya başlattı

- Alassane Ndao, bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklandı.
- Konyaspor, Ndao'nun sözleşmesini feshetti.
- Eşi ise "Free Ndao" kampanyası başlatarak serbest kalması için girişimlerde bulunuyor.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giyen Alassane Ndao, “futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Yaşanan gelişmelerin ardından Konyaspor, Senegalli futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı.
Yeşil-beyazlı kulüp, Alassane Ndao’nun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi olarak bildirdi.
SENEGAL'DE KAMPANYA BAŞLATTI: NDAO'YA ÖZGÜRLÜK...
Konyaspor'un sözleşmesini feshettiği 28 yaşındaki Senegalli futbolcu Alassane Ndao’nun tutukluluğu sürerken, eşinden dikkat çeken bir hamle geldi.
Ndao’nun eşi, futbolcunun serbest bırakılması için Senegal’de “Free Ndao” adıyla bir kampanya başlattı.
"Free Ndao" etiketiyle yürütülen kampanya, futbolcunun serbest bırakılması talebiyle kısa sürede yayıldı.