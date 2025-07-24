Bahtiyar Zaynutdinov Rusya yolcusu

Geride bıraktığımız sezonu oldukça sancılı geçiren ve taraftarını mutlu edemeyen Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları devam ediyor.

Bu kapsamda takıma gelecek oyuncuların çalışmasını yapan siyah-beyazlı ekip kadrosunda düşünmediği futbolcularla da yolları ayırmanın planını yapıyor.

RUSYA YOLCUSU

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Bahtiyar Zaynutdinov'un yeni adresi belli oluyor.

Dinamo Moskova, Beşiktaş'tan Bahtiyar Zaynutdinov'un transferi için 2.5 milyon Euro + bonuslar karşılığında büyük oranda anlaşma sağladı.

CUMA GÜNÜ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMESİ PLANLANIYOR

Sport Express'in haberine göre; Rus temsilcisi, Zaynutdinov'u cuma günü sağlık kontrollerinden geçirecek.

Kazak oyuncu, 2023 yazında CSKA'dan 4.5 milyon Euro bedel ile Beşiktaş'a transfer olmuştu.