Bahtiyar Zaynutdinov'un babasından transfer sözleri

Beşiktaş'ın yeni sezon planlamaları kapsamında takımda kalması planlanan ve yolların ayrılacağı isimler şekilleniyor.

Beşiktaş'ın Kazak oyuncusu Bahtiyar Zaynutdinov ise ayrılması gündemde olan isimlerden.

BABASI TRANSFERİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Dinamo Moskova ve Beşiktaş arasında Bakhtiyor'un transfer görüşmeleri devam ederken Bahtiyar Zaynutdinov'un babası, Kazak basınına açıklamalarda bulundu.

"KULÜPLER GÖRÜŞÜYOR, RUSYA'DA OYNAMASINI İSTERİM"

Batyrzhan Zaynutdinov, "Henüz oğlumla Dinamo'ya olası transferi hakkında konuşmadım. bana henüz bu konuda bir şey söylemedi. Ama ben de onun Rusya'ya geri dönüp oynamasını isterim. Bildiğim kadarıyla şu an kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. Elbette, Dinamo ve Karpin, Bahtiyor için iyi bir seçenek. O onun eski hocası, bizim de sevdiğimiz bir antrenör." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bahtiyar, geçtiğimiz sezonda Beşiktaş ile 12 maça çıktı ve 1 asistlik katkıda bulundu.