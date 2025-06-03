Bakan Murat Kurum, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i kutladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i makamında misafir etti.

"ŞAMPİYONLUK SEVİNCİNİ BİRLİKTE YAŞADIK"

Şampiyonluk sonrası gerçekleşen buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin köklü kulüplerinden Galatasaray’ın Başkanı Sayın Dursun Özbek’i Bakanlığımızda ağırladık, şampiyonluk sevincini birlikte paylaştık. Tüm Galatasaray camiasını gönülden tebrik ediyor, yeni sezonda Avrupa arenasında da üstün başarılar diliyorum.