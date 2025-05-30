Balıkesir ekiplerinin final şanssızlığı

İHA

Balıkesir futbolu için zorlu geçen play-off sürecinde, TFF 3. Lig takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor ve Balıkesirspor'un, play-off finalinde elenmesinden sonra 1. Lig'de Fatih Karagümrük'le finalde karşılaşan Bandırmaspor da rakibine 3-1 yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını yitirdi.

ŞANSSIZLIK YAŞADILAR

Daha önce Balıkesirspor, 3. Lig play-off finalinde Muşspor'a 2-0 mağlup olarak 2. Lig hayalini kaybederken, Ayvalıkgücüspor da Kahramanmaraş İstiklalspor karşısında istediği sonucu alamadı ve her 3 takımın da bir üst lige yükselmesi önümüzdeki sezonlara kaldı.