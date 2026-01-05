Barış Alper Yılmaz: Bir şey kazanmadık henüz

Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Süper Kupa'da finale yükselen ilk takım oldu.

Maçın ardından Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZLA KUTLAMAK İSTİYORUZ"

Milli futbolcu, "Öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Henüz bitmedi. Bu maçı kazandık ama bir maç daha var. O maç için hazırlıklara başlayacağız. Bir şey kazanmadık henüz. O maçı inşallah kazanıp taraftarımızla kutlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.