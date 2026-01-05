Abone ol: Google News

Barış Alper Yılmaz: Bir şey kazanmadık henüz

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, "Bir şey kazanmadık henüz. Finali inşallah kazanıp taraftarımızla kutlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 23:11
  • Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.
  • Maç sonrası Barış Alper Yılmaz, henüz hiçbir şey kazanmadıklarını belirtti.
  • Yılmaz, finali kazanıp taraftarla kutlamak istediklerini söyledi.

Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Süper Kupa'da finale yükselen ilk takım oldu.

Maçın ardından Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZLA KUTLAMAK İSTİYORUZ"

Milli futbolcu, "Öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Henüz bitmedi. Bu maçı kazandık ama bir maç daha var. O maç için hazırlıklara başlayacağız. Bir şey kazanmadık henüz. O maçı inşallah kazanıp taraftarımızla kutlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

