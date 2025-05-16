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DHA

Şişli’de yer alan Down Cafe, down sendromlu bireyleri toplumla kaynaştırmak adına önemli işlere imza atmaya devam ediyor.

Down sendromlu bireyler kafede, hem çalışarak para kazanma hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

DESTEK OLDU

Down Cafe’ye bir destek de Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz’dan geldi.

Barış Alper Yılmaz, kafeye gelerek down sendromlu bireyler ile vakit geçirdi.

Yılmaz, kendisi için hazırlanan sarı-kırmızılı pastayı keserek keyifli anlar yaşadı.

Babası Yüksel Yılmaz ile Down Cafe’ye gelen Barış Alper, kafenin ihtiyaçlarının karşılanmasına destekte bulundu.

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE HER ŞEYİ YAPARIZ"

Barış Alper Yılmaz, ayrıca kafede yer alan down sendromlu bireyleri Galatasaray tesislerine davet etti.

Takım arkadaşları ile de konuşacağını aktaran Barış Alper Yılmaz, şunları dedi:

Elimizden geldiğince her şeyi yaparız. Bizim antrenmanları izlerler, takım arkadaşlarımla da tanıştırırım onları.

"BU FORMAT TÜRKİYE’DE YOK"

Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği (ADER) Başkanı Saruhan Singen, 2011 senesinde ailelerin bir araya gelmesiyle derneğin kurulduğunu ifade ederek, şu şekilde konuştu: