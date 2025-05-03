Barış Alper Yılmaz: Umarım Trabzonspor maçını da kazanırız

Haber Merkezi

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 yenerek zirvedeki yerini pekiştirdi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU AY BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Sözlerine takımı kutlayarak başlayan Barış Alper, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada çok iyi bir mücadele vardı. Mayıs ayı bizimdir. Ben bu ayda doğdum ve camiamız için özel bir ay. Bu ay bizim için çok özel.

"ÇOK HEYECANLANIYORDUM"

Cezalı olduğu dönemde takımını dışarıdan takip ettiğini belirten genç oyuncu, sahaya dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi:

İki maçtır oynamıyordum, televizyonda çok heyecanlanıyordum. Sahada da vardı o heyecan. Döndüğüm için çok mutluyum. Umarım bir daha cezalı olmam.

TRABZONSPOR MAÇI AÇIKLAMASI

Sezonun kalan bölümüyle ilgili değerlendirmede de bulunan Barış Alper Yılmaz, maçlara adım adım baktıklarını belirterek, şu şekilde konuştu: