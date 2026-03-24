Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen'in yokluğunda görev alabilir

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sakatlığının ardından ameliyat oldu.

Nijeryalı yıldız, ameliyatının ardından en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğunda formaya en yakın isim Mauro Icardi olarak ön plana çıkıyor.

ICARDI YERİNE BARIŞ ALPER YILMAZ...

Ancak Arjantinli yıldızın fiziksel durumu tartışılmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz da Osimhen'in yokluğunda bu bölge için adaylar arasında yer alıyor.

EN UÇTA GÖREV ALABİLİR

Barış Alper, Osimhen'in yokluğunda Icardi'nin sergileyeceği performansa göre kanatta veya en uçta görev alabilir.

Milli futbolcu, Osimhen'in olmayacağı dönemde Galatasaray'ın kilit isimlerinden biri olacak.

PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray forması altında bu sezon 41 maçta süre buldu.

25 yaşındaki Yılmaz, 10 gol attı ve 14 asist yaptı.