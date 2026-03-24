Vagner Love 41 yaşında futbolu bıraktı

Bir dönem Süper Lig’de Beşiktaş ve Alanyaspor forması giyen Brezilyalı golcü Vagner Love, 41 yaşında futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Love, sosyal medya hesabından emeklilik kararını duyururken, kariyeri boyunca birlikte çalıştığı isimlere de teşekkür etti.

41 YAŞINDA KRAMPONLARINI ASTI

Golcülüğü ve tecrübesiyle birçok takımda önemli roller üstlenen Vagner Love, özellikle CSKA Moskova’daki performansıyla Avrupa’da adından söz ettirdi.

Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla da mücadele eden Vagner Love, golcü kimliğiyle dikkat çekmiş ve taraftarların hafızasında yer edinmişti.

SÜPER LİG'DE GOL KRALLIĞI YAŞAMIŞTI

2016-17 sezonunda Alanyaspor forması ile 23 gol atan Love, o dönemde Cenk Tosun (20 gol) ve Samuel Eto'o (18 gol) gibi yıldızları geride bırakarak sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

CSKA Moskova başta olmak üzere birçok kulüpte oynayan Brezilyalı yıldız, kariyerinde önemli şampiyonluklar ve bireysel başarılar elde etti.