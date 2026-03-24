Erling Haaland'ın kupa sevinci: Elhamdülillah...

Manchester City'nin Arsenal karşısında aldığı İngiltere Lig Kupası zaferi sonrası Norveçli yıldız Erling Haaland, "Elhamdülillah" ifadelerini kullandı. İşte o anlar...
İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City, Arsenal'i kısa sürede bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, son 10 yılda Lig Kupası'nı 5. kez kazanırken toplamda 9. şampiyonluğuna ulaştı.
Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan bir görüntü ise dikkat çekti.
"ELHAMDÜLİLLAH..."
İngiliz ekibinin Norveçli golcüsü Erling Haaland, kupa zaferi sonrası takım arkadaşları Rayan Cherki ve Rayan Ait Nouri ile birlikte "Elhamdülillah" dedi.
Haaland'ın "Elhamdülillah" sözleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İşte o anlar...
