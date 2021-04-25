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    Başakşehir, Alanyaspor'la berabere kaldı

    Başakşehir, Alanyaspor'la berabere kaldı

    Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir evinde Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 18:02
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    Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir evinde Alanyaspor'u ağırladı.

    Maçın ilk yarısı 0-0 biterken iki takım da pozisyon üretmekte bir hayli zorlandı.

    GOLSÜZ BERABERE BİTTİ

    İkinci yarı da da gol sesi çıkmazken Başakşehir evinde Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

    İki takım da 1 puanla yetinirken, Başakşehir 37 puanla 17. sıraya yükselirken, Alanyaspor 56 puanla 5. sıradaki yerini korudu.

    A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de maçı tribünden takip etti.

    Alt sıralarda Başakşehir'i ilgilendiren maçta da BB Erzurumspor, Gaziantep'i 3-2 mağlup ederek 37 puana yükseldi.

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