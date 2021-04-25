Başakşehir, Alanyaspor'la berabere kaldı

Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir evinde Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir evinde Alanyaspor'u ağırladı.

Maçın ilk yarısı 0-0 biterken iki takım da pozisyon üretmekte bir hayli zorlandı.

GOLSÜZ BERABERE BİTTİ

İkinci yarı da da gol sesi çıkmazken Başakşehir evinde Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

İki takım da 1 puanla yetinirken, Başakşehir 37 puanla 17. sıraya yükselirken, Alanyaspor 56 puanla 5. sıradaki yerini korudu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de maçı tribünden takip etti.

Alt sıralarda Başakşehir'i ilgilendiren maçta da BB Erzurumspor, Gaziantep'i 3-2 mağlup ederek 37 puana yükseldi.