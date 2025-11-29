Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı yendi

- Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-1 yendi.
- Bu galibiyetle Başakşehir, ligdeki 2 maçlık yenilgi serisini sonlandırarak puanını 16 yaptı.
- Kasımpaşa ise 13 puanda kalırken, bir sonraki maçında Kocaelispor deplasmanına gidecek.
Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, Başakşehir'i ağırladı.
Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başaran Başakşehir'in gollerini 26. dakikada Fayzullayev, 45+4. dakikada Harit ile 90+7. dakikada Shomurodov attı.
Kasımpaşa'nın tek sayısını 79. Arous kaydetti.
Bu sonuçla puanını 16 yapan Başakşehir, ligdeki bir sonraki maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
13 puanda kalan Kasımpaşa ise Kocaelispor deplasmanına gidecek.
Kasımpaşa karşılaşmasının 75. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Selke ile 55. dakikada bu sezonki 4. sarı kartını gören Opoku, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
KASIMPAŞA: 1 - BAŞAKŞEHİR: 3
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Gökhan Barcın
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Nicholas Opoku, Szalai (Dk. 46 Diabate), Frimpong, Ben Ouanes, Baldursson, Cafu (Dk. 14 Cem Üstündağ-Dk. 65 Ali Yavuz Kol), Gueye, Fall (Dk. 65 Kubilay Kanatsızkuş)
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut (Dk. 53 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Jerome Opoku, Operi, Kemen (Dk. 78 Hamza Güreler), Umut Güneş (Dk. 72 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 78 Crespo), Shomurodov, Harit (Dk. 72 Da Costa), Selke
Goller: Dk. 26 Fayzullayev, Dk. 45+4 Harit, Dk. 90+7 Shomurodov (Başakşehir), Dk. 79 Arous (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 75 Selke (Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 21 Nicholas Opoku, Dk. 24 Szalai, Dk. 58 Fall, Dk. 90+3 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 55 Jerome Opoku, Dk. 58 Ömer Ali Şahiner, Dk. 77 Duarte (Başakşehir)