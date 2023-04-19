Başakşehir - Fenerbahçe - CANLI SKOR Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor.

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30’ Gol… Başakşehir 1-0 Fenerbahçe (Aleksic)

23' Mahmut topla birlikte çıkmak isterken yerde kaldı ve hakeme baktı. Oyun devam etti. Valencia'nın pasıyla solda topu alan Rossi, ceza sahasına girdi. Ancak savunma Rossi'nin topu olumlu kullanmasına engel oldu.

17' Sağ kanatta topu alan İrfan, ceza sahasına hareketlenen Arda'yı gördü. Arda'nın sıfırdan ortasında, Valencia'nın ceza sahası içinden çektiği röveşata farklı şekilde dışarıya gitti.

13' Başakşehir bir kez Szysz ile geldi. Sol kanatta topu alan szysz içe kat ettikten sonra vuruşunu yaptı. Onun vuruşu Samet'ten geri döndü.

11' Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı kornerde kalesini terk eden Muhammet topu kontrol etti.

10' Fenerbahçe'nin top kaybı sonrası gelişen Başakşehir atağında Duarte'nin ortası kaleci İrfan Can'da kaldı.

4' Sağ kanatta topla buluşan Arda Güler, rakibinden sıyrıldıktan sonra Valencia'yı topla buluşturdu. Ancak Valencia için ofsayt bayrağı kalktı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı Suat Arslanboğa yönetiyor.

Başakşehir - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe sahasında Diego Rossi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

İlk 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Szysz, Aleksic, Mahmut, Deniz, Figueiredo

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Crespo, Rossi, Valencia