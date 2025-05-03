Başakşehir, Hatayspor karşısında galip geldi

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Süper Lig'de küme düşen Hatayspor ile Avrupa kupalarına katılmak isteyen Başakşehir karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 4-2'lik skorla konuk ekip Başakşehir oldu.

BAŞAKŞEHİR, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Hatayspor, 4. dakikada Carlos Strandberg'in golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Başakşehir, 9. dakikada Krzysztof Piatek ve 30. dakikada Yusuf Sarı'nın golleriyle devreyi 2-1 önde kapattı.

Maçın 45. dakikasında Krzysztof Piatek penaltı vuruşundan yararlanamadı.

BAŞAKŞEHİR, DEPLASMANDA KAZANDI

Maçta Hatayspor 56. dakikada Bilal Boutobba ile durumu 2-2 yaptı. Başakşehir 82. dakikada Ivan Brnic ile 3-2 öne geçti.

Konuk ekip Başakşehir, 90. dakikada Joao Figueiredo'nun penaltıdan attığı golle maçı 4-2 kazandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Başakşehir bu galibiyetin ardından puanını 51'e yükseltti. Hatayspor 19 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor, Göztepe'ye konuk olacak. Başakşehir, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.