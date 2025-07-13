Başakşehir-Hertha Berlin hazırlık maçı iptal edildi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Tirol bölgesinde sürdüren RAMS Başakşehir’in, bu akşam TSİ 19.30’da Alman temsilcisi Hertha BSC ile oynaması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.

Başakşehir FK’den yapılan resmi açıklamada, karşılaşmanın iptal sebebi olarak Hertha BSC’deki çok sayıda sakat oyuncunun kadroda yer alamaması gösterildi.

İPTAL EDİLDİ: RAKİPTE ÇOK SAYIDA SAKAT OYUNCU VAR...

Maçın oynanacağı Silberstadt Arena’da sahaya çıkamayan Alman ekibi, organizasyonun son anda iptal edilmesine neden oldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: