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    Başakşehir, Kasımpaşa'yı mağlup etti

    Kasımpaşa'yı stadında ağırlayan Başakşehir, rakibini 4-0 yenerek Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 22:28
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 22:35
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    Başakşehir, Kasımpaşa'yı mağlup etti

    Süper Lig'in ilk haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir sahasında Sami Uğur'un yönettiği Kasımpaşa'yı ağırladı.

    Müsabakadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Başkaşehir iyi bir başlangıca imza attı.

    Başakşehir’de 2 yeni isim 11’de başladı

    Turuncu-lacivertlilerde Mounir Chouiar ve Patryk Szysz Süper Lig’de ilk kez Başakşehir forması ile sahaya çıkarken, yine bu sezon kadroya dahil edilen Lucas Biglia ve Ahmed Touba ise yedek kulübesinde yer aldı.

    Szysz’den ilk Süper Lig maçında 1 gol, 1 asist

    Başakşehir'in Polonya Ligi ekiplerinden Zaglebie Lubin’den bu sezon başında kadrosuna kattığı Patryk Szysz, Başakşehir forması ile çıktığı ilk Süper Lig maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

    Başakşehir, Kasımpaşa yı mağlup etti #1

    Başakşehir, Kasımpaşa yı mağlup etti #2


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