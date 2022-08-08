Başakşehir, Kasımpaşa'yı mağlup etti

Kasımpaşa'yı stadında ağırlayan Başakşehir, rakibini 4-0 yenerek Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı.

Süper Lig'in ilk haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir sahasında Sami Uğur'un yönettiği Kasımpaşa'yı ağırladı.

Müsabakadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Başkaşehir iyi bir başlangıca imza attı.

Başakşehir’de 2 yeni isim 11’de başladı

Turuncu-lacivertlilerde Mounir Chouiar ve Patryk Szysz Süper Lig’de ilk kez Başakşehir forması ile sahaya çıkarken, yine bu sezon kadroya dahil edilen Lucas Biglia ve Ahmed Touba ise yedek kulübesinde yer aldı.

Szysz’den ilk Süper Lig maçında 1 gol, 1 asist

Başakşehir'in Polonya Ligi ekiplerinden Zaglebie Lubin’den bu sezon başında kadrosuna kattığı Patryk Szysz, Başakşehir forması ile çıktığı ilk Süper Lig maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.