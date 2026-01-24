Başakşehir, Kayserispor'u 3 golle geçti

- Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yendi.
- Galibiyet gollerini Selke, Civelek (kendi kalesine) ve Nuno da Costa kaydetti.
- Başakşehir, puanını 29'a yükselterek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Radomir Djalovic yönetimindeki Kayserispor ile Nuri Şahin'in çalıştırdığı Başakşehir karşı karşıya geldi.
Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Başakşehir oldu.
BAŞAKŞEHİR 3 GOLLE GÜLDÜ
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Davie Selke, 67. dakikada kendi kalesine Ramazan Civelek ve 86. dakikada Nuno da Costa kaydetti.
ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 29'a yükseltti.
İstanbul ekibi, son 6 maçta 5 kez galip gelirken, tek beraberliğini Fenerbahçe karşısında aldı.
KAYSERİSPOR'UN HASRETİ SÜRÜYOR
Galibiyet hasreti 5 maça çıkan ve üst üste 2. yenilgisini alan Kayserispor ise 15 puanda kaldı.
KAYSERİSPOR, GALATASARAY'A KONUK OLACAK
Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, Rizespor'u konuk edecek.
Kayserispor ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.