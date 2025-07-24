Başakşehir, Konferans Ligi'nde Cherno More Varna'yı yendi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu kapsamında İstanbul Başakşehir, 2025-2026 sezonunun ilk resmi karşılaşmasında Bulgar temsilcisi Cherno More Varna'ya konuk oldu. Mücadele, Razgrad’daki Huvepharma Arena’da oynandı.

Turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıktı. Kaleyi Muhammed Şengezer’e emanet eden Atan, savunmada sağ bekte Onur Bulut, stoperlerde Leo Duarte ile Ousseynou Ba, sol bekte ise Christopher Operi'ye görev verdi. Orta sahada Berat Özdemir, Miguel Crespo ve kaptan Ömer Ali Şahiner yer aldı. Hücum hattı sağda Yusuf Sarı, solda Ivan Brnic ve ileride yeni transfer Nuno Da Costa ile şekillendi.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ SAHADA

Başakşehir’in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Onur Bulut ve Nuno Da Costa, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçlarına çıktı. İki oyuncu da teknik direktör Atan tarafından doğrudan ilk 11'de sahaya sürüldü. Yine yeni transferlerden Davie Selke ve Eldor Shomurodov ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Öte yandan, takımın yeni savunmacısı Jerome Opoku, yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

YEDEK KULÜBESİ

Başakşehir’in yedekleri arasında Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Olivier Kemen, Davie Selke, Eldor Shomurodov, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Yağız Dilek ve Festy Ebosele yer aldı.

CHERNO MORE'NİN HOCASI TANIDIK BİR İSİM

Cherno More’nin teknik direktörlüğünü, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Ilian Iliev yürütüyor. Bulgaristan A Milli Takımı’nın da başında bulunan Iliev, futbolculuk kariyerinde Türkiye'de de forma giymiş bir isim. Tecrübeli çalıştırıcı, 1993-94 sezonunda Altay, 1998 yılında ise Bursaspor formasını giymişti.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

4. dakikada turuncu-lacivertliler etkili geldi. Brnic’in sol çaprazdan yaptığı ortada Nuno Da Costa ceza sahası içinde yükselerek kafayı vurdu ancak top yandan auta gitti.

10. dakikada Cherno More savunmasında yapılan büyük bir hata sonrası topu önünde bulan Brnic, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Ancak meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

12. dakikada Başakşehir bir kez daha gole çok yaklaştı. Sağ kanattan etkili gelen Yusuf Sarı, topu çizgiye kadar taşıdıktan sonra Ömer Ali Şahiner’i gördü. Ömer Ali'nin ceza sahasına gönderdiği topa Onur Bulut gelişine vurdu. Kaleyi bulan bu sert şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.

34. dakikada Başakşehir bir organize atak daha geliştirdi. Sağ kanatta topu taşıyan Onur Bulut, pasını ceza yayı üzerine koşu yapan Miguel Crespo’ya çıkardı. Portekizli oyuncunun gelişine yaptığı şutta kaleci Iliev topu güvenle kontrol etti.

İlk 45 dakikada İstanbul temsilcisi oyunun hâkimiyetini elinde tutarken, Cherno More daha çok savunmada kaldı. Ancak temsilcimiz girdiği net fırsatları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

ÖMER ALİ ŞAHİNER, SKORU BELİRLEDİ

52. dakikada Başakşehir öne geçti. Brnic'in soldan ortasında Da Costa'nın kafasıyla dokunduğu top, Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin ceza sahasında soluna çektikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

89. dakikada Cherno More gole çok yaklaştı. Atanasov'un ceza sahası dışından çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer'in çeldiği top önce direğe çarparak altıpasın içinde kaldı. Muhammed, direkten dönen meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşma, Başakşehir'in 1-0 üstünüğü ile sona erdi.

Cherno More: 0 - İstanbul Başakşehir: 1

Stat: Huvepharma

Hakemler: Luka Bilbija, Damir Lazic, Marko Peric (Bosna Hersek)

Cherno More: Iliev, Donchev, Atanasov, Drobarov, Panov, Panayotov, Teles, Weslen (Dk. 79 Pedro), Zlatev (Dk. 62 Lazarov), Chandarov (Dk. 62 Tonev), Sidney (Dk. 83 Phellipe)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba (Dk. 65 Hamza Güreler), Operi, Berat Özdemir (Dk. 88 Onur Ergün), Crespo, Ömer Ali Şahiner (Dk. 66 Kemen), Yusuf Sarı, Brnic (Dk. 73 Shomurodov), Da Costa (Dk. 73 Deniz Türüç)

Gol: Dk. 52 Ömer Ali Şahiner (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Sidney, Dk. 82 Atanasov, Dk. 90+6 Donchev (Cherno More), Dk. 49 Ba (Başakşehir)