Başakşehir, Shomurodov'u duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir dikkat çeken bir transfere imza attı.

Geçtiğimiz yıl iyi bir performans sergileyen 29 yaşındaki Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail'e transfer oldu.

Transfer 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşti.

SHOMURODOV BAŞAKŞEHİR'DE

Piatek'in ayrılığının ardından Başakşehir, İtalya temsilcisi Roma'da forma giyen Özbek milli futbolcu Eldor Shomurodov'u renklerine bağladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki santrfor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.

Anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunduğu da kaydedildi.

ROMA'YA 2021 YILINDA TRANSFER OLDU

Roma'nın 2021'de transfer ettiği Eldor Shomurodov, tüm kulvarlarda çıktığı 85 maçta 13 gol kaydetti.

Özbek oyuncu, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında Spezia, 2023-2024'te ise Cagliari'de kiralık olarak görev yapmıştı.