Başakşehir: Türk Futbolu bu MHK ile devam edemez

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Başakşehir, Konyaspor'a konuk oldu.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Konyaspor oldu.

Bu mücadelenin ardından ise Başakşehir, resmi hesabından Merkez Hakem Kurulu'na sert bir tepki gösterdi.

BAŞAKŞEHİR'İN AÇIKLAMASI

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından 'Türk Futbolu bu MHK ile devam edemez' başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde MHK'nin maçın hakemi olarak Oğuzhan Çakır'ı atamasını şaşkınlıkla karşıladık.



Zira sezon başında sakatlık yaşayan hakem Oğuzhan Çakır, Süper Lig'de bu sezon ilk görevini geçtiğimiz haftadaki Kasımpaşa-Fenerbahçe müsabakasında aldı.



Çakır'ın, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün seçim gününde yani zorluk seviyesi çok zor bir maç ile sezona başlaması, iş bilmez MHK'nin kulüpleri ve kendi kurumunu ne kadar zor durumda bıraktığını ortaya koymuştur.



Hakem Oğuzhan Çakır bugünkü maçta da hiç hazır bir görüntü vermezken, hataları ile bariz şekilde karşılaşmamızın sonucuna etki etmiştir.



Bu kadar evrensel bir hakemlik yönetimi doğrusunu bile okuyamayan Ferhat Gündoğdu MHK'si, bu liyakatsizlik ve tutarsızlıkları ile derhal Türk futboluna daha fazla zarar vermeden görevden alınmalıdır.