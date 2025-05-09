Başakşehir'den Anderson Talisca için kırmızı kart itirazı!

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Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım Başakşehir, Anderson Talisca için kırmızı kart itirazında bulundu.

28'DE SARI KART GÖRDÜ

Talisca, Başakşehir karşısında 28. dakikada röveşata denedi ancak istediğini yapamadı. Hakem Burak Pakkan, tehlikeli hareketten dolayı Brezilyalı futbolcuya sarı kart gösterdi.

BAŞAKŞEHİR, KIRMIZI BEKLEDİ

30. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ise topa yükselen Anderson Talisca'nın vuruşu dışarıya gitti.

Hakem Burak Pakkan, elle oynama tespit etti ve düdüğünü çaldı. Talisca da bu pozisyonda elle oynadığını söyledi.

Başakşehirli futbolcular, bu pozisyonda Talisca'ya ikinci sarı kart ve kırmızı kart bekledi.

Hakem Burak Pakkan, oyunun başlamasını istedi. Hakem Pakkan, daha sonra pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu işaret etti.

BAŞAKŞEHİR'DEN TEPKİ

Başakşehir kulübü de bu pozisyona tepki gösterdi.

Pozisyonun fotoğrafını ilk yarı bitmeden paylaşan Başakşehir, bu gönderisine, "Bilginiz olsun" yazdı ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nu etiketledi.