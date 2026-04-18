Başakşehir'e karşı oynayacak mı? Trabzonspor'da Paul Onuachu kararı...

Trabzonspor’da Paul Onuachu, sakatlığı nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasında forma giyememişti.

Başakşehir maçına hazırlanan bordo-mavili ekipte Nijeryalı futbolcunun durumu netlik kazandı.

5 gün boyunca sağlık ekibinin yoğun tedavi uyguladığı 2.01’lik yıldız, nihayet antrenmana çıktı.

YOKLUĞUNDA PUAN KAYBI YAŞANDI

Onuachu’nun yokluğunu Alanyaspor maçında çok hisseden Fırtına, 1 puanla Güney’den ayrılmıştı.

Ligde artık 5 maçlık final periyoduna girilirken, teknik direktör Fatih Tekke kesinlikle kayıp yaşamak istemiyor.

22 golle krallık yarışında zirvede bulunan Onuachu’nun yarınki Başakşehir mücadelesinde kadroda olma ihtimali hayli yüksek.

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI SAHADA OLABİLİR

Ağrıları azalan ve hafif tempolu şekilde idmanlara çıkan Onuachu, Başakşehir maçında mutlaka oynamak istiyor.

Bir sürpriz olmazsa Fatih Tekke’nin, Onuachu’yu kenarda başlatıp, skorun ve oyunun gidişatına göre kulübe kozu olarak sahaya süreceği öğrenildi.

İlk 11 noktasında riske girilip girilmeyeceği ise bugünkü son idmanda netleşecek.