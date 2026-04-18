Beşiktaş, 2 milli yıldızla ilgileniyor

Yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, transfer listesinde iki önemli ismi öne çıkardı.

Fransız basınından TOP Mercato'nun haberinde siyah-beyazlıların, Berke Özer ve Altay Bayındır için girişim hazırlığında olduğu iddia edildi.

FRANSIZLAR, BERKE ÖZER DİYOR

Habere göre gösterdiği performansla daha önce AC Milan’ın da radarına giren Berke Özer, şimdi ise Beşiktaş’ın öncelikli hedeflerinden biri konumunda.

Öte yandan siyah-beyazlıların alternatif planında ise Manchester United forması giyen Altay Bayındır yer aldığı belirtildi.

İngiliz ekibinde yeterli forma şansı bulamayan milli kalecinin yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklendiği belirtildi.

DİĞER İSİM ALTAY BAYINDIR

Berke Özer, Bu sezon Ligue 1 ve Avrupa Ligi’nde toplam 39 maça çıktı, kalesinde 44 gol görürken 14 maçta gole izin vermedi.

Diğer yandan Altay Bayındır'ın Manchester United ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

1,98 boyundaki kaleci, İngiliz temsilcisiyle tüm kulvarlarda toplamda 17 karşılaşmaya çıktı ve 3 maçta kalesini gole kapadı.