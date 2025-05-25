Bazı Galatasaray taraftarları kupayı göremeden döndü

Haber Merkezi
Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da taraftarıyla birlikte kutladı.
Ancak kutlamalara programın uzun olması ve yağmurun şiddetini artırması damga vurdu.
Yağmurlu havada şampiyonluk kutlamasını bekleyen yüz binlerce Galatasaray taraftarı, konserlerin uzaması ve playback yapılmasının ardından ıslıklarla protestoya başladı.
ORGANİZASYON TEPKİ ÇEKTİ
Daha sonra sarı-kırmızılı taraftarların bir kısmı organizasyona tepki göstererek dönüş yoluna geçti.
Şampiyonluk kupasını görmeden dönen taraftarlar böyle görüntülendi.
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