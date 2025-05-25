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Bazı Galatasaray taraftarları kupayı göremeden döndü

Bazı Galatasaray taraftarları kupayı göremeden döndü Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlaması uzadıkça bazı taraftarlar dönüş yoluna geçti. Yağmurun dozunu artırmasıyla birlikte daha fazla beklemek istemeyenler böyle görüntülendi.