Benfica'dan Jose Mourinho'nun sözleşmesine olay madde!

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, Bruno Lage'ı gönderen Benfica'nın başına geçti.

Portekizli teknik adam, Benfica ile 2 yıllık sözleşmeye imza atarken kontrat detayları da ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİNE ÖZEL MADDE

Buna göre Benfica, Mourinho'nun mukavelesine özel bir fesih maddesi ekledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho'nun sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.

BENFICA'DAN ALACAĞI MAAŞ

Öte yandan Portekiz basını, Jose Mourinho'nun Benfica'dan alacağı yıllık ücreti de duyurdu.

Buna göre deneyimli çalıştırıcı, Portekiz devinden yıllık net 6 milyon euro ücret ve başarı bonusları kazanacak.

25 YIL SONRA DÖNDÜ

Jose Mourinho ilk A takım teknik direktörlüğünü de 2000 yılında Benfica'nın başında yapmıştı.

BENFICA'YA ELENMİŞTİ

Mourinho, Fenerbahçe'nin başındayken UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica'yla ilk maçta golsüz berabere kalmış, Portekiz'de oynanan rövanşta ise 1-0 mağlup olmuştu.