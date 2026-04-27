Berkan Kutlu: Trabzonspor'a 3 gol atabilirdim

Süper Lig’in 31’inci haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya sol bek başlayan Berkan Kutlu, 32 ve 39. dakikalarda attığı gollerle takımını öne geçirdi.

28 yaşındaki futbolcu Konyaspor formasıyla ilk golünü Trabzonspor'a karşı kaydetti.

Öte yandan Berkan Kutlu, kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol attı.

"TRABZONSPOR'A 3 GOL ATABİLİRDİM"

Berkan Kutlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Peformansına 10 üzerinden kaç puan verirsin?" sorusunu yanıtlayan Berkan Kutlu "O puanı taraftarlar versin. Orta saha, sol bek, stoper... Nerede gerekirse oynarım! Bugün goller bana nasip oldu, Trabzonspor'a 3 gol atabilirdim. Ağrım vardı ama ona rağmen takıma yardımcı olduğum için çok mutluyum." dedi.

"İNŞALLAH SOL BEK OLARAK DEVAM ETMEM"

Sol bek oynamasının hatırlatılması üzerine konuşan Berkan Kutlu "İnşallah sol bek olarak devam etmem (gülerek). Orta sahada kendimi çok daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.