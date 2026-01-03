Abone ol: Google News

Berke Özer, Lille'de ayın oyuncusu seçildi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer, aralık ayında sergilediği başarılı performansla ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Yayınlama Tarihi: 03.01.2026 17:25
Berke Özer, Lille'de ayın oyuncusu seçildi
  • Berke Özer, Lille'de aralık ayının oyuncusu seçildi.
  • 25 yaşındaki milli kaleci, takımının galibiyet serisine önemli katkılar sağladı.
  • Lille, Özer'in Aralık ayındaki performansını övgü dolu bir paylaşımla kutladı.

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen kaleci Berke Özer, harika performansının ödülünü aldı...

Berke, kulübü Lille'de aralık ayının oyuncusu seçildi.

"GALİBİYET SERİMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLADI"

Fransız ekibi, 25 yaşındaki file bekçisinin kurtarışlarının yer aldığı bir videoyla, "Aralık ayı boyunca çok iyi performans gösterdi ve galibiyet serimize büyük katkı sağladı. Tebrikler Berke." paylaşımını yaptı.

Aralık ayındaki 4 maçının 3'ünü kazanan Lille, tek yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

