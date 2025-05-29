Beşiktaş, 4 futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı

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Beşiktaş Kulübü'nde iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar, altyapıda yer alan 4 genç futbolcuyla yola devam etti.

Beşiktaş; Poyraz Gelen, Adnan Karahisar, Yusuf Can Calayır ve Doruk Tuğrul ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

"SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi: