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- Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı TFF'ye şikayet edecek
Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı TFF'ye şikayet edecek
Kontratındaki özel madde nedeniyle Abdullah Avcı'ya maaş ödemek zorunda olan Beşiktaş yönetimi, koronavirüs sürecini gerekçe göstererek sözleşmenin feshi için TFF'ye başvurma kararı aldı.
- Haber Merkezi
- 10.06.2020 - 09:30
Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş Kulübü, görevine son verilen Abdullah Avcı'ya artık para ödemek istemiyor
YILLIK 12 MİLYON TL
Sözleşmedeki özel madde nedeniyle bir takım bulana kadar Avcı'ya yıllık 12 milyon TL (kontratı 3 yıllık) ödemek zorunda olan siyah-beyazlıların, konuyu TFF'ye taşıma kararı aldığı öğrenildi.
KORONA ÇIKTI, ÖDEYEMİYORUZ
Koronavirüsün kulüp ekonomisini derinden sarstığını belirten yönetimin,19 Mart’ta ilan edilen pandemi süreci sebebiyle bu tarihten sonraki alacakları için federasyona başvuru yapıp sözleşme fesih talebinde bulunacağı belirtildi.
Kulüp, bu süreçte yaşanan gelir kaybını gerekçe gösterip ödeme yükümlülüklerinden kurtulmak istiyor.