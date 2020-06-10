Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı TFF'ye şikayet edecek

Kontratındaki özel madde nedeniyle Abdullah Avcı'ya maaş ödemek zorunda olan Beşiktaş yönetimi, koronavirüs sürecini gerekçe göstererek sözleşmenin feshi için TFF'ye başvurma kararı aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş Kulübü, görevine son verilen Abdullah Avcı'ya artık para ödemek istemiyor

YILLIK 12 MİLYON TL

Sözleşmedeki özel madde nedeniyle bir takım bulana kadar Avcı'ya yıllık 12 milyon TL (kontratı 3 yıllık) ödemek zorunda olan siyah-beyazlıların, konuyu TFF'ye taşıma kararı aldığı öğrenildi.

KORONA ÇIKTI, ÖDEYEMİYORUZ

Koronavirüsün kulüp ekonomisini derinden sarstığını belirten yönetimin,19 Mart’ta ilan edilen pandemi süreci sebebiyle bu tarihten sonraki alacakları için federasyona başvuru yapıp sözleşme fesih talebinde bulunacağı belirtildi.

Kulüp, bu süreçte yaşanan gelir kaybını gerekçe gösterip ödeme yükümlülüklerinden kurtulmak istiyor.