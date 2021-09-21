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    Beşiktaş, Adana Demirspor'la berabere kaldı

    Beşiktaş, Adana Demirspor'la berabere kaldı

    Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 21:59
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 23:06
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    Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

    Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 20. dakikada Montero ile 1-0 öne geçti.

    İlk yarının sonuna doğru yaşanan ilginç pozisyonda Josef'in orta sahadan yaptığı ortada, Adana Demirspor defansında bir anlaşmazlığa yol açtı ve top ağlara gitti.

    Bu golle Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

    Beşiktaş, Adana Demirspor la berabere kaldı #1

    ADANA DEMİRSPOR 1 PUANI KAPTI

    İkinci yarıya da baskılı başlayan Beşiktaş, 59. dakikada Rıdvan'la farkı 3'e çıkardı.

    Golden sonra baskıya karşılık veren Adana Demirspor, 59. dakikada Vargas'ın frikik golüyle farkı 2'ye indirdi.

    İkinci yarıda oyuna giren Balotelli, 79. dakikada harika bir gol attı ve durumu 3-2'ye getirdi.

    Adana Demirspor'da 90+6'da yine sahneye çıkan Balotelli durumu 3-3'e getirdi ve maçı takımına kazandırdı.

    Beşiktaş, Adana Demirspor la berabere kaldı #2

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